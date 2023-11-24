كتب محمد شرقاوى

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها بإن قوات الاحتلال تطلق قنابل مسيلة للدموع بمحيط سجن عوفر لتفرقة الفلسطينيين.

مراسلتنا: قوات الاحـ تلال تطلق قنابل مسيلة للدموع بمحيط سجن عوفر لتفرقة الفلسطينيين#من_غزة_هنا_القاهرة#تضامنا_مع_فلسطين #القاهرة_الإخبارية pic.twitter.com/tko7VbQCAh — AlQahera News (@Alqaheranewstv) November 24, 2023

ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، اليوم، الجمعة، حيز التنفيذ، برعاية مصرية قطرية أمريكية، بعد عدوان إسرائيلى تواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي على القطاع، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.

وتستمر الهدنة لمدة أربعة أيام قابلة للتمديد، يتخللها الإفراج عن عدد من المعتقلات، والمعتقلين الأطفال من سجون الاحتلال الإسرائيلي، وإدخال مساعدات إغاثية وكميات من الوقود.