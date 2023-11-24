قطع مياه الشرب عن مدينة أسوان الجديدة اليوم لمدة 24 ساعة

أسوان – عبد الله صلاح

أعلن جهاز مدينة أسوان الجديدة عن قطع مياه الشرب عن أحياء المدينة بالكامل، مساء اليوم الجمعة، ولمدة 24 ساعة، نظراً لاستكمال أعمال صيانة بالمحطة الرئيسية.

وذكر جهاز المدينة، فى بيانٍ له، أنه نظراً لوجود أعمال تركيبات وصيانة بمحطة المياه الرئيسية بالمدينة، سوف يتم قطع المياه عن كامل أحياء المدينة من الساعة الثامنة مساء الجمعة 24/11/2023 وحتى الساعة الثامنة من مساء اليوم التالى السبت 25/11/2023.

وأشار بيان جهاز المدينة إلى تدبير السكان لاحتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، موضحاً أن جهاز أسوان الجديدة سيقوم بتوفير عربات تتجول بالمدينة لمياه الشرب والاستخدامات الأخرى.

وكانت مدينة أسوان الجديدة شهدت يوم الأربعاء الماضى انقطاع مياه الشرب لمدة 12 ساعة، نظراً للقيام بإصلاح عطل مفاجئ بمأخذ المياه الرئيسى للمدينة، وجرى إصلاحه.