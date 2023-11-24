قرية فى قنا تخرج كل عام للاحتفال بزوال الطاعون عنها منذ 83 عاما

قنا صابر سعيد

في مشهد غير مألوف بالقرى في الوقت الحالي، يجتمع أهالي قرية"النزلة" بمدينة نجع حمادى بمحافظة قنا، ويخرجون بموائد تحمل لحومًا وأنواعًا أخرى يتقاسمها الجميع المحتاجين وغير المحتاجين والأطفال من أهالي القرية، وذلك في عادة سنوية احتفالا بمرور 83 عاما على نجاة القرية من مرض الطاعون الذي أصابتها ووفاء بالنذر الذي نذره أهالي القرية في وقتها، فهنا لا صوت يعلو فوق صوت المحبة والتآخي فالجميع يبدأ في تجهيز الوجبات قبل ذلك اليوم وأيضًا نساء القرية تبدأ في تجهيز الخبز الذي يوزع على الحاضرين في عادة لم تنقطع حتى اليوم ومنذ سنوات عديدة.

وهنا في القرية التي تبعد عدة كيلو مترات عن مدينة نجع حمادي "النزلة"، ما زال يردد الأهالي عبارات الموت الأسود "الطاعون" الذي راح علي يده العشرات من أهالي القرية وورث الآباء والأجداد عادة الاحتفال السنوي بتلك النجاة على مدار سنوات سبقت تلك العام، فلا يوجد منزل في القرية إلا ويحتفل بذلك اليوم عن طريق الخروج بالصواني والخبز إلى مكان فسيح داخل القرية ثم يجتمع الأهل والأصدقاء في غاية وهدف واحد هو الوفاء بالنذر والتجمع والمحبة فيما بينهم وتستمر تلك العادة حتى نهاية اليوم.

قال المهندس فراج يونس، من أهالي قرية النزلة بنجع حمادي، هذه العادة السنوية توارثها الأجيال جيلًا بعد جيل وترجع إلى الاحتفال بالقضاء وخروج مرض الكوليرا في عشرينيات القرن الماضي، حيث تعرض العديد من أهالي القرية إلى الموت نتيجة هذا المرض، ولما كتب الله الشفاء لأهالي القرية نذر أهل القرية بنذر وعادة سنوية بتقديم وجبات وكانت في البداية بقرة ذبحها أحد مشايخ القرية وتناقل تلك العادة الأهالي من قرية، حيث يشارك الأهالي وأهالي القري المجاورة في تلك العادة التي تغلب عليها الألفة والمحبة.



وأوضح محمد صادق، من أهالي القرية، أن هذه العادة متوارثة من الجد الشيخ محمد أبو عويس وذلك بعد نجاة القرية من الكوليرا وذلك منذ عدة أعوام تقارب المائة عام وهناك أحد المسلسلات تجسد فيه ذلك الحدث وهو احتفال قرية بالنجاة من الطاعون أو الكوليرا وخروج أهل القرية لتقديم الطعام والولائم، وكان النذر لو نجى الأهالي من المرض سوف تقدم الولائم في كل عام لأهالي القرية وهو ما حدث بالفعل، لافتًا أن الآباء والكبار يحرصون على توصية الأبناء باستمرار تلك العادة السنوية.



ولفت صادق، إلى أن هذه العادة تعمل علي جمع الشمل والتقارب بين الأهالي والعائلات والأصدقاء ويجب أن نحافظ عليها حتى لا تنقطع في السنوات الماضية، وكما وصانا الكبار بالاستمرار سنوصي الأبناء بالاستمرار في تلك العادة الطيبة أيضًا في كل عام.



المهندس--فراج-يونس



أهالي-قرية-بقنا-يتحتلفون-من-النجاة-من-مرض-الطاعون-منذ-83-عاما



تجمع-الأطفال-بالقرية



تجمع-أهالي-القرية



تقديم-الوجبات



تناول-الطعام-بالقرية