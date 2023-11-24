فحص 400 مريض فى قافلة طبية لجامعة المنوفية بقرية سبك الأحد بأشمون

المنوفية - محمد فتحى

وجهت جامعة المنوفية ، تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، قافلة طبية وتنموية شاملة الي قرية سبك الأحد بأشمون محافظة المنوفية، وذلك استمرارًا لسلسلة القوافل التي تنظمها الجامعة على مستوى المحافظة، في إطار دورها في خدمة المجتمع.

وأكد الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة، أن جامعة المنوفية تسعي دائما الي تقديم كافة أوجه الدعم لأهالي المحافظة والمناطق الأكثر إحتياجا من خلال ماتملكه من اماكانات وخبرات، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وخطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، لافتاً أن القافلة الطبية ضمت نخبة متميزة من الكوادر الطبية في جميع التخصصات. وقامت بفحص نحو 400 مريض من أهالي القرية شمل 73 حالة باطنة، 33حالة صدر، 86 حالة اطفال، 65حالة رمد، 52حالة جلدية، 63حالة أنف أذن، 18 تحليل B، 31حالة مخ واعصاب، هذا كما تم صرف العلاج مجاناً لجميع المرضى.

وجاءت فاعليات القافلة تحت إشراف الدكتور محمد النعمانى عميد كلية الطب، والدكتور هاني عبد المجيد عميد معهد الكبد القومي، والدكتورة رانيا عزمي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور فريد وجدي وكيل كلية العلوم الصحية التطبيقية والمشرف العام على القوافل وحمدي عبد الرحمن مديرعام الإدارةالعامة لخدمةالمجتمع ،وبحضور المحاسب جلال عبدالسلام أمين عام الجامعة.