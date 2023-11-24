غلق 5 محلات مخالفة والتحفظ على 80 حالة إشغال بحى المنتزه أول بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شن حى المنتزه أول الإسكندرية ، حملة مكبرة بتعليمات اللواء محمد عبد الله سحلول رئيس الحى، أسفرت عن غلق 5 منشآت والتحفظ على 80 حالة إشغال متنوعة، وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمتابعة الالتزام بمواعيد غلق المحال، وإزالة كافة الإشغالات التى تشغل الطريق العام، بنطاق ميادين وشوارع الحي.

وكلف اللواء محمد عبد الله سحلول رئيس الحى، إدارة إشغال الطريق والمتابعة الميدانية وشرطة المرافق بالحى، وذلك لإزالة الإشغالات التى تشغل الطريق العام، ومتابعة مدى الالتزام المحلات التجارية، بمواعيد الغلق ورفع الإشغالات بنطاق الحى.

واستهدفت الحملة شارع إسكندر إبراهيم وخالد بن الوليد، والعيسوي وسارع خليل حماده وعقل باشا بمنطقه سيدي بشر قبلي، وأسفرت الحملة عن التحفظ علي نحو 80 حالة إشغال متنوعة، وغلق 5 محال تجارية لمخالفتهم قرارات الغلق، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.