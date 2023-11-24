طقس الدقهلية اليوم.. معتدل مشمس نهارا مائل للبرودة ليلا.. صور

تشهد مدن محافظة الدقهلية ، طقسا معتدلا مشمس نهارا، مائل للبرودة ليلا، حيث سجلت درجة الحرارة اليوم العظمي 27 والصغرى 13، بنسبة رطوبة 41%، وسرعة رياح 5 كم /الساعة، ونسبة سقوط الامطار 0%،

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة طقسا معتدلا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلا للحرارة على جنوب سيناء، حارا على جنوب البلاد، مائلا للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء

ومن المتوقع أن يشهد اليوم أتربة غالبة نهارا بالجو مع هدوء فى نشاط الرياح على أغلب أنحاء الجمهورية وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة بمعدل درجة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 18، الدقهلية العظمي 27 والصغري 13، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 17، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 17، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 13، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 15، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 15.