اليوم السابع
Ads
الجمعة، 24 نوفمبر 2023 01:03 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

طقس الإسكندرية اليوم.. معتدل على كافة الأنحاء والعظمى تسجل 26 درجة

الجمعة، 24 نوفمبر 2023 01:00 م
طقس الإسكندرية اليوم.. معتدل على كافة الأنحاء والعظمى تسجل 26 درجة جانب من حالة الطقس
الإسكندرية -أحمد الزغبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
تشهد محافظة الإسكندرية اليوم الجمعة، حالة من الطقس المعتدل  فى درجات الحرارة، ويكون مائل للبرودة ليلا وتسجل درجات الحرارة العظمى 26 والصغرى 17 درجة.
 
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة طقسا معتدلا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلا للحرارة على جنوب سيناء، حارا على جنوب البلاد، مائلا للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.
 
ومن المتوقع أن يشهد اليوم أتربة غالبة نهارا بالجو مع هدوء فى نشاط الرياح على أغلب أنحاء الجمهورية وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة بمعدل درجة.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 18، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 17، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 17، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 13، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 15، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 15.
 
 
 






حالة الطقس إسكندرية

طقس إسكندرية

الطقس اليوم فى إسكندرية

الطقس اليوم فى الاسكندرية

الطقس اليوم وغدًا

اخبار الطقس اليوم

طقس غدا

الطقس اليوم

الطقس غدا

طقس اليوم

الطقس فى مصر

حالة الطقس

الطقس حالة

حالة الطقس غدا




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة