اليوم السابع
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ضبط سائق قتل زميله بسوهاج بسبب خلافات بينهما

الجمعة، 24 نوفمبر 2023 04:28 م
ضبط سائق قتل زميله بسوهاج بسبب خلافات بينهما رجال الشرطة_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة البلينا بمديرية أمن سوهاج بحدوث مشاجرة ومتوفى بدائرة المركز.

بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرفين "أبناء عمومة" طرف أول (سائق "توفى إثر إصابته بعيار نارى" – نجل شقيقه مزارع) ، طرف ثانى (سائق مركبة "توك توك" – "نجل عمومته" عامل) جميعهم مقيمين بدائرة المركز ، أطلق خلالها الثالث عيار ناى من بندقية كانت بحوزته أحدث إصابة الأول التى أودت بحياته بسبب خلافات فيما بينهم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب الواقعة لذات الخلافات.







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الأجهزة الأمنية

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أمن سوهاج




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