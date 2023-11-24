اليوم السابع
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ضبط المتهم بسرقة لودر بموقع تحت الإنشاء بالقاهرة

الجمعة، 24 نوفمبر 2023 04:37 م
ضبط المتهم بسرقة لودر بموقع تحت الإنشاء بالقاهرة حملات أمنية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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نجحت الداخلية في ضبط مرتكب واقعة سرقة لودر من أحد المواقع تحت الإنشاء بالقاهرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من (مقاول، مشرف أمن "كمبوند") وقرر الأول بتضرره من (سائق لودر) لقيامه بالحضور لمحل عمل الثانى "موقع تحت الإنشاء مكلف به الأول" والاستيلاء على لودر ملكه عقب إيهام الأمن الإدارى "بالكمبوند" بأنه متوجه لعمل صيانة له.

 

بالفحص وبإجراء التحريات أمكن التوصل إلى أن المشكو فى حقه وراء ارتكاب الواقعة.. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه لعدم قيام مالك اللودر بإعطائه مستحقاته المالية وتم بإرشاده ضبط اللودر المستولى عليه، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على اللودر، وإتهمه بالسرقة .







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