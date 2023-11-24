ضبط المتهم بتقليد العملات فى القليوبية

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالقليوبية تخصص نشاطه فى تقليد العملات وترويجها فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال مكافحة جرائم ترويج العملات المقلدة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن القليوبية مفادها قيام (كهربائى - مقيم بدائرة مركز شرطة طوخ) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى طباعة عملات محلية مقلدة لترويجها بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته (مبالغ مالية مقلدة، وآخرى "مطبوعة ومعدة لتقطيعها" ، وكذا الأجهزة والمعدات والأوراق المستخدمة فى طباعة الأوراق المالية المزورة) ، و بمواجهته إعترف بمزاولة نشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.