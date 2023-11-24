كتب محمود عبد الراضي

نجحت الداخلية في ضبط المتهم بترويج العملات المقلدة والأسلحة عبر الإنترنت حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة لمنظمة قيام بعض الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بترويج العملات الوطنية المقلدة والأسلحة البيضاء بأنواعها المختلفة على المواطنين راغبى شرائها نظير مبالغ مالية.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام (أحد الأشخاص - مقيم ببورسعيد) بمزاولة نشاط إجرامى واسع النطاق تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم من خلال إنشاء العديد من الصفحات الإلكترونية الإحتيالية على مواقع التواصل الإجتماعى ونشر منشورات على تلك الحسابات زاعماً امتلاكه عملات وطنية "مقلدة" وأسلحة بيضاء بقصد ترويجها لراغبى شرائها وعقب الإيقاع بهم يقوم بإقناعهم بطرق إحتيالية بتحويل جزء من المبلغ المالى المتفق عليه على محافظ مالية، وذلك بقصد الإستيلاء على أموالهم مستغلاً خشية المجنى عليهم الإبلاغ عن تلك الوقائع لعدم تعرضهم للمسائلة الجنائية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامى).. وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامى.