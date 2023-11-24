ضبط المتهم بالنصب على المواطنين عبر الإنترنت

كتب محمود عبد الراضى

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من (طالب - مقيم بمحافظة الجيزة) بتعرفه على أحد الأشخاص من خلال موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لرغبته فى شراء عُملة أجنبية خارج السوق المصرفى وأتفق معه على التقابل بدائرة القسم ، ولدى حضوره للمكان المتفق عليه حضر إليه شخصين يستقلان (سيارة) وقاما بالتحصل منه على مبلغ مالى عملة محلية وإعطائه مظروف بداخله أوراق من عُمله أجنبية وانصرفا وأثناء قيامه بفحص المبلغ المشار إليه تبين له إنه "مقلد"، وقام بالتخلص منه خشية المسائلة القانونية واتهمهما بالنصب عليه.

بالفحص أمكن تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهم (3 أشخاص – مقيمون بمحافظة القاهرة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم بدائرة قسم شرطة حلوان وبحوزتهم (جزء من المبلغ المالى المستولى عليه- فيزا كارت) كما قاموا بإنفاق باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية وكذا إيداع أحدهم جزء من المبلغ المستولى عليه بحسابه البنكى ، كما إعترف أحدهم بتزوير العملات الأجنبية بمسكنه وتم بإرشاده ضبط ، مبالغ مالية "مقلدة" – الأدوات والأجهزة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة - بندقية خرطوش ، طبنجة "صوت" - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - قيد حديدى)، وكذا ضبط السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة "مستأجرة" ، باستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين ، واتهمهم بالنصب عليه .