صحة سوهاج: بدء إنشاء ملف عائلى لكل أسرة بمبادرة تطوير وحدات الرعاية الأولية

سوهاج - محمود مقبول

أعلن الدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج عن البدء في حصر وترقيم الأسر في النطاق الجغرافي للوحدات الصحية والمراكز الطبية للبدء في فتح ملف طبي عائلي لكل أسرة يشمل التاريخ المرضي وتفاصيل الفحص الإكلينيكي لأفراد الأسرة.

وأوضح الدكتور أحمد أبو هاشم أن تم البدء في حصر جميع الأسر المستهدفة بجميع وحدات التطوير.

ونوه أيضا وكيل وزارة الصحة أن خدمات منظومة طب الأسرة تشمل الكشف على المرضى بالعيادات في مختلف التخصصات الطبية بالإضافة إلى رعاية الأمهات الحوامل ومتابعة الأطفال منذ الولادة وحتى سن الخامسة فضلا عن التطعيمات الروتينية إلى جانب خدمات معملية وخدمات التصوير الطبي المتقدمة لتشخيص الأمراض ومتابعة العلاج ، كما تقدم خدمات تنظيم الأسرة والمشورة للأزواج فضلا عن خدمات كبار السن للمساعدة في الحفاظ على صحتهم وراحتهم وكذلك خدمات التثقيف الصحي والأسري من خلال برامج تثقيفية و مشورة توعية.