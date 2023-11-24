شاهد المحتجزين الإسرائيليين برفقة الوفد الأمنى المصرى بعد إطلاق سراحهم

تسلم وفد أمني مصري المحتجزين من الجانب الإسرائيلي بعد اجتيازهم الحدود ضمن صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، وبعد ساعات من دخول الهدنة الإنسانية حيز النفاذ صباح اليوم الجمعة.
وحصل اليوم السابع على صور حصرية لدفعة المحتجزين الإسرائيليين التى تم الإفراج عنها منذ قليل.
ودخلت الهدنة الإنسانية فى قطاع غزة، صباح الجمعة حيز التنفيذ، برعاية مصرية قطرية أمريكية، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي على القطاع، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.
وتستمر الهدنة التي بدأت اليوم لمدة أربعة أيام قابلة للتمديد، يتخللها الإفراج عن عدد من المعتقلات، والمعتقلين الأطفال من سجون الاحتلال الإسرائيلي، وإدخال مساعدات إغاثية وكميات من الوقود.
أحد المحتجزين أمام معبر رفح
أطقم طبية مصرية تقدم الرعاية الصحية لمحتجزين وصلوا معبر رفح
المحتجزون الإسرائيليون عند وصولهم معبر رفح (2)
المحتجزون الإسرائيليون في حافلة نقلهم للجانب الإسرائيلي
المحتجزون خلال اجتيازهم معبر رفح
تقديم الرعاية الطبية للمحتجزين الإسرائيليين عند وصولهم معبر رفح
جانب من عملية تسليم المحتجزين الإسرائيليين عند معبر رفح
جانب من عملية تسليم المحتجزين الإسرائيليين
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