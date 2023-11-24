زوجة تطلب الطلاق للضرر وتتهم زوجها فى إصابتها بعاهة مستديمة

كتبت أسماء شلبى

أقامت سيدة دعوي طلاق للضرر، كما اقامت جنحة ضرب ضد زوجها، وكذلك دعوي تعويض، أمام مجمع محاكم مصر الجديدة، حيث اتهمت زوجها بإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي بها والتسبب فى إصابتها بعاهة مستديمة وفقاً للتقارير والمستندات التي تقدمت بها للمحكمة، لتؤكد:" زوجي دمر حياتي بسبب عصبيته وعنفه".

وتعود تفاصيل القضية إلي قيام الزوج في أحدي الخلافات التي نشبت بينهما إلي انهياله بالضرب علي زوجته وأثناء دفاعها عن نفسها أصيبت علي يديه بشكل خطير ووفقاً للمستندات والتقارير الطبية تم إصابتها بعاهة مستديمة جزئية.

وأكدت الزوجة في شكواها ضد زوجها:" حياتي دمرت، بعد أن اكتشفت خيانة زوجي بعد 3 سنوات زواج وإنجابي طفلين توأم، رفض اعتراضي علي تصرفاته وأصبح يعاقبني بعدم الإنفاق وفي آخر خلاف بيننا تعدي على بالضرب".

وأشارت الزوجة:" زوجي منذ زواجه لا يريد أن يتحمل مسئولية الزواج، يترك المنزل باستمرار، ويهددني ويستدعي عائلته في كل خلاف، مما دفعني لطلب الطلاق للضرر".

وأكدت الزوجة بدعواها:" قام بإبتزازي، ورفض تعويضي وتطليقي، لاكتشف مؤخرا ملاحقته لي بدعوي نشوز وحبس بشيكات مزورة، رداً على دعوي الطلاق، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته، وتهديده لى ظننا منه أنه سيجبرني عن التنازل عن الدعاوي القضائية المقامة ضده ".