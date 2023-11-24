رفع 588 طن مخلفات وأتربة فى حملات نظافة مكبرة بمركز إسنا بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا بمحافظة الأقصر، برئاسة اللواء هشام السعدى رئيس المركز، حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة بشوارع المدينة والقري التابعة لها ليظهر المركز بالمظهر اللائق، حيث أسفرت عن رفع 588 طن مخلفات من المدينة والقري، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة الاهتمام بتكثيف حملات النظافة والتجميل حفاظاً على البيئة والمظهر الحضارى.

ويقول اللواء هشام السعدى رئيس مركز ومدينة إسنا، إنه استهدفت الحملات بوسط المدينة النظافة على الطريق الغربي السريع والشوارع الداخلية للمدينة، منها مداخل الخزان وشارع جنينة العمدة وشارع أحمد عرابى ومنطقة الخور ومنطقة شارع ثابت وشارع ميدان المحكمة ومنطقة محمد مدنى وكورنيش النيل وترعة أصفون.

ويضيف رئيس مركز ومدينة إسنا، فى بيان صحفى، إنه شنت قري المركز حملات نظافة مكثفة داخل قرية الدير وقرية الحلة وتوماس والنجوع وكومير والكيمان والنمسا وتوماس وعافية والشغب، وذلك بإطلاق حملات مكثفة على الطرق السريعة والشوارع الجانبية بها، مما لاقى استحسان المواطنين حيث نجحت تلك الحملات فى رفع 588 طن مخلفات متنوعة.

فيما شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة اللواء هشام السعدي رئيس المركز ، حملة مكبرة لإزالة التعديات، حيث أسفرت الحملة عن إزالة حالتين تعدي في المهد علي الأراضي الزراعية بقريتي الفارسية وعزبة صالح علي مساحة اثنين قيراط ونصف، والتعدى عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض والعشش، حيث تحررت المحاضر اللازمة لذلك، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما قاد رجال الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، حملة أسفرت الحملة عن إزالة عدد 4 حالات بمساحة 260 فدان بقرية كومير تعدى على أملاك الدولة بالبناء عبارة عن أسوار من الطوب اللبن، وتحررت المحاضر اللازمة لذلك، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.



حملات النظافة ورفع المخلفات بقرى إسنا



حملات رفع مخلفات وأتربة فى حملات نظافة مكبرة بمركز إسنا



رفع 588 طن مخلفات وأتربة فى حملات نظافة بإسنا