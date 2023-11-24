رئيس وزراء بلجيكا عبر انستجرام: أشكر الرئيس السيسى على ضمان سلامة مواطنينا

كتب محمد تهامى زكى

أكد ألكسندر دى كرو، رئيس وزراء بلجيكا، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لعب دورا هاما في إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الفلسطيني، مقدما الشكر للرئيس السيسي على ضمان سلامة مواطني بلاده.

وكتب دى كرو، عبر حسابه على انستجرام: "يلعب الرئيس المصري السيسي دورًا مهمًا في إيصال المساعدات الإنسانية لسكان غزة وشكرته على ضمان سلامة مواطنينا، كما أنه يشاركنا قلقنا بشأن العنف والضحايا العديدين فى غزة".

وأضاف دى كرو: "يتيح وقف إطلاق النار فرصة لإنهاء العنف وإيصال المساعدات إلى سكان غزة فرصة يجب أن نغتنمها".



رئيس وزراء بلجيكا

وسبق وشدد رئيس الوزراء البلجيكى في مؤتمر صحفى عُقد أمام معبر رفح، على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشيدًا بالإرادة السياسية المصرية وجهودها في دعم قطاع غزة، موضحا أن الهدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة حل جيد لكننا نسعى إلى وقف نهائي، ولا بد من إطلاق سراح جميع المحتجزين في قطاع غزة وعلى إسرائيل احترام القانون الإنساني الدولي.

وأضاف: "ليس لدينا وقت لنضيعه يجب أن نقف ونساعد، ونريد أن نشكر قيادة مصر لأنهم يساعدون كثيرا، ويرسلون المساعدات الطبية والمساعدات بكل أنواعها، ونتمنى أن يكون هناك مؤتمر للسلام فى أقرب وقت".