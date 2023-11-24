رئيس حزب مصر القومي: ندعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي لنجاحه في إعادة الريادة المصرية

كتب- فريق المحافظات

قال روفائيل بولس، رئيس حزب مصر القومي، إن التيار الإصلاحي الحر، يدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي ، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لأنه استطاع أولا أن يعيد مصر إلى ريادتها الإقليمية والدولية، بعدما فقدت مكانتها.

جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيري الثاني للتيار الإصلاحي الحر، من قرية صراوة بمركز أشمون، في محافظة المنوفية بمركز أشمون، بحضور المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، والدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، والمستشار روفائيل بولس، رئيس حزب مصر القومي، وعدد من قيادات التيار.

وأضاف "بولس" أنه خلال فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، طالت التنمية جميع المحاور الأساسية، سواء سياسيا أو إقتصاديا أو اجتماعيا، موضحا أن السيسي استطاع أن يواجه الأزمة الاقتصادية العالمية الناجمة عن الصراعات الإقليمية، ورغم تلك الأزمة قد حققت مصر طفرة كبيرة في القطاع الاقتصادي لا يمكن أحد أن ينكره.

وأضاف رئيس حزب مصر القومي، أنه خلال فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، كانت هناك نقلة كبيرة في المحور السياسي، من خلال إطلاق الحوار الوطني، الذي عقد دون خطوط حمراء، وسيستمر بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية.

وأشار روفائيل بولس، أن دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، يأتي في مرحلة مهمة للغاية، حيث تمر المنطقة بأزمة خطيرة، وهي العدوان الإسرائيلي على غزة، مشيدا بموقف الرئيس السيسي الذي رفض التهجير ووقف في وجه تصفية القضية الفلسطينية.