رئيس حزب المصريين بمؤتمر تحالف الأحزاب: الرئيس السيسى يقف على أرض صلبة

الدقهلية - محمد الحبشي

قال حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، وعضو تحالف الأحزاب المصرية، المشاركة في المؤتمر الجماهيري المقام بمدينة نبروه بمحافظة الدقهلية ، وبمشاركة العديد من الأحزاب والقوي السياسية المختلفة علي مستوي الجمهورية، حضرنا اليوم إلي محافطة الدقهلية، للمشاركة في فعاليات المؤتمر الذي نظمه حزب المستقلين الجدد بمدينة نبروه، برئاسة الدكتور هشام عناني، رئيس الحزب.

وأكمل وجودنا من ضمن عدد كبير من الأحزاب المشاركة، هو لتأكيد ثبات وتكاتف الأحزاب المصرية في هذه الفترة الصعبة التي تمر بها البلاد، وكي تصل رسالتنا الموحدة لجموع الشعب المصري، والتأكيد علي وحدتنا في دعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، ورؤيتنا أنه الشخص المناسب لعبور هذه المرحلة العصيبة التي يشهدها العالم.

وأكمل: نوجه رسالتنا للعالم أجمع أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يقف علي أرض صلبه، وذلك بوجود شعبه وجيشه وقوته، ومؤسسات الدولة كاملة ضد جميع المخاطر الخارجية التي تحاك ضد الوطن.

وتشهد مدينة نبروه بمحافظة الدقهلية اليوم، تنظيم مؤتمر حاشد تحت رعاية حزب المستقلين الجدد، وبحضور عدد من رؤساء الأحزاب وأهالي المدينة تأيبدا ودعما للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، خلال إنتخابات الرئاسة المصرية المقبلة

وأقيم المؤتمر مساء اليوم في قاعة نادي الزراعين داخل مدينة نبروه، بتنظيم وإشراف حزب المستقلين الجدد برئاسة الدكتور هشام عناني، وحضور عدد من رؤساء أحزاب التحالف الوطني علي مستوي الجمهورية، حيث حضر المؤتمر الدكتور حسين أبو العطا رئيس حزب المصريين، الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، طارق درويش رئيس حزب الأحرار، تيسير مطر، رئيس حزب إردة جيل، واللواء محمد عبدالعظيم عبدالرحمن رئيس الحزب الجمهوري، القمص يؤنس بطرس راعي كنيسة نبروه

وتشهد محافظات مصر خلال هذة الفترة منافسات شرسة وحملات دعائية للمرشحين الأربعة، والمتنافسين للفوز بمقعد رئاسة جمهورية مصر العربية 2024، خلال الفترة المقبلة، والتي قررت الهيئة العليا للإنتخابات إقامتها في الخارج أيام 1،2،3 من شهر ديسمبر، وفي الداخل أيام 10،11،12 من نفس الشهر.