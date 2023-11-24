رئيس جامعة الأقصر يفتتح معرضا حول الصراع بالعالم بكلية فنون جميلة الأحد.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

يفتتح الدكتور حمدى محمد حسين رئيس جامعة الأقصر، يوم الأحد القادم، المعرض الفنى للدكتورة جهاد أحمد عبده المدرس بقسم الجرافيك بكلية الفنون الجميلة، حيث يضم المعرض 10 لوحات فنية بخامة الاكريليك بتقنية السكب على توال "كانفس"، والقياسات عبارة عن خمسة أعمال لوحات قياس 50 فى 70 سم ولوحتين قياس 40 فى 60 سم وثلاثة لوحات أعمال 50 فى 35 سم.

وتقول الفنانة الدكتورة جهاد أحمد عبده المدرس بقسم الجرافيك بكلية الفنون الجميلة بالأقصر، أن ذلك هو المعرض الشخصي الثالث لها، وآخر معرض شاركت فيه كان خلال شهر أغسطس الماضى، وهو معرض جماعي أقيم فى قاعة الباب سليم بدار الأوبرا المصرية وكانت المشاركة بثلاثة أعمال.

وتضيف المدرس بقسم الجرافيك بكلية الفنون الجميلة بالأقصر، فى بيان صحفى، إنه تدور أعمال المعرض حول توجه العالم حاليا نحو أنسنة الآلة وتهميش دور الإنسان وتحجيمه، وكذلك الصراع المحموم بين الدول الكبرى على السيطرة على الشعوب وتوجيهها لخدمة قلة تملك الأموال والسلطة، واستغلال بيانات الشعوب عبر الواقع الافتراضي وخاصة الشباب وتوجيهها نحو الاستهلاك والسطحية وتبنى أفكار وسلوكيات بعيدة عن ثقافاتهم وأيديولوجياتهم الخاصة، حيث يحضر الافتتاح الدكتور صالح محمد عبد المعطى نائب رئيس الجامعة السابق، والدكتور أحمد محيى حمزة عميد كلية الفنون ونخبة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية والجامعة والفنانين وعدد من المهتمين وعشاق الفنون.



رئيس جامعة الأقصر يفتتح معرض حول الصراع بالعالم



لوحات معرض حول الصراع بالعالم بكلية الفنون الجميلة