اليوم السابع
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دفع العمل بمشروعات "سكن لكل المصريين" والمرافق بالعاشر من رمضان

الجمعة، 24 نوفمبر 2023 10:23 ص
دفع العمل بمشروعات "سكن لكل المصريين" والمرافق بالعاشر من رمضان سكنل لكل المصريين
كتب أحمد حسن

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تفقد المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، موقع مشروع تنفيذ 52 عمارة بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" محور محدودي الدخل شرق حي الأندلس بمساحة 75 مترًا للوحدة نموذج غرفتين وصالة، كاملة المرافق من "مياه – صرف – كهرباء – طرق - غاز طبيعي"، وذلك في إطار دفع العمل والاهتمام بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة.
 
سكن لكل المصريين
سكن لكل المصريين
 
كما تم المرور على الأعمال الجارية بالمرحلة الثانية من مشروع محطة تنقية المياه بطاقة (600 ألف م3 / اليوم) والتي تخدم المدن الجديدة (مدينة العاشر من رمضان ومدينة بدر ومدينة الشروق وخليج السويس والعاصمة الإدارية)، كما تم المرور على استكمال أعمال تنفيذ مشروع عمارات سكن لكل المصريين محور الإسكان المتوسط بمساحات (100 - 110- 125م/ للوحدة ) بمنطقة الخدمات الإقليمية، شاملة أعمال الربط على المرافق وأعمال تنسيق الموقع العام بالمدينة.
 
 
وفي سياق متصل، تابع المهندس علاء منيع، أعمال تنفيذ السوق التجارية بالقطعة 3/1 بمركز خدمات الحي 20 بعدد 12 محلاً، وأعمال تنفيذ حضانة رقم 6 بالمجاورة4 بالحي 20، وأعمال تنفيذ الوحدة الصحية بالمجاورة 4 بذات الحي، وأعمال تنفيذ السوق التجارية بالمجاورة 3 بالحي 21 المكون من عدد 12 محلاً، وحضانة رقم 4 بالمجاورة 3 بالحي 21، وتنفيذ الوحدة الصحية بالمجاورة 3 بالحي 21.
 
وفي سياق متصل، شدد المهندس علاء منيع على الشركات المنفذة للأعمال بسرعة الانتهاء في التوقيتات المحددة، وطبقاً للجدول الزمني المتفق عليه بالجودة المطلوبة.






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مدينة العاشر

العاشر من رمضان




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