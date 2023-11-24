حملة مكبرة بقرى منشأة سلطان فى المنوفية للحفاظ على المنظر الجمالى

المنوفية - محمد فتحى

أكد وحيد عبد ربه رئيس مركز و مدينة منوف بمحافظة المنوفية، أنه سيتم تنظيم حملات اليوم الجمعة، لرفع تجمعات وتسوية الطرق بقرى الوحدة المحلية بمنشأة سلطان التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية.

وأضاف رئيس مركز ومدينة منوف بمحافظة المنوفية، فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع "، أنه يتم تنظيم حملات لرفع تجمعات القمامة وتسوية الطرق كل يوم جمعه من الاسبوع لقرى الواحدات بالتناوب، بالإضافة لرفع الرمال والمخلفات من على الطريق الإقليمى على مساحة 15 كيلو فى نطاق المركز ، وذلك لتجنب حدوث حوادث السيارات نتيجة الرمال التى تسقطت على الطريق من سيارات النقل ، وللحفاظ على المنظر الجمالى للطريق.

وأشار عبد ربه أنه يتم استغلال يوم الإجازة لنظافة الطرق الرئيسية حتى لايحدث شلل مرورى بسبب زحام السيارات فى أيام العمل.