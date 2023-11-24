حملات رقابة على السلع الغذائية فى أسواق دمياط

دمياط معتز الشربيني

شن رجال مراقبة الأغذية بمديرية الصحة ب دمياط حملة رقابة علي الأغذية بالمنشأت الغذائية عالية الخطورة ، و إحكام الرقابة علي المنشآت الغذائية، و لضمان وصول غذاء آمن وصحي للمواطنين بالمحافظة.

قام فريق مراقبة الأغذية بالمديرية ومكتب اغذية دمياط بالمرور على المنشات الغذائية بمدينة دمياط الجديدة حيث استهدفت الحملة المرور على 60 منشأة غذائية شملت مطاعم واسواق وسوبر ماركت ومحال بيع مجمدات.

وأكد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، علي استمرار حملات الرقابة علي الأغذية لضمان وصول منتج غذائي أمن لكل مواطن بالمحافظة ومحاربة كافة صور التلاعب بصلاحية المنتجات الغذائية أو خاماتها، وذلك بمشاركة كافة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية صارمة ضد معدومي الضمير.