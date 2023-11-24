حركة العبور تتواصل عبر معبر رفح لنقل المساعدات لغزة وإجلاء المصابين.. صور وفيديو

شهد معبر رفح اليوم الجمعة، ومع سريان الهدنة حركة لا تتوقف لشاحنات المساعدات والوقود التى عادت من غزة بعد إفراغ حمولتها.
كما واصلت فرق طبية بمعبر رفح استقبال المصابين القادمين من غزة ونقلهم بسيارات إسعاف للمستشفيات بشمال سيناء .
كما شهد المعبر اليوم عودة العالقين لغزة وبينهم أسر وسيدات ومرضي كان يتعذر عودتهم بسبب الحرب.
وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي تفقدت صباح اليوم معبر رفح.
وأعلنت وزير التضامن الاجتماعي من علي معبر رفح انها وصلت للمعبر .فخرنا بمساندتنا للقضية الفلسطينية سياسيا وشعبيا وعلي كل المستويات الانسانية ، وسنواصل الحفاظ علي ارضنا ومناصرة القضية الفلسطينية .
وتفقدت شاحنات مساعدات الهلال الاحمر وهي تتوقف علي بوابة معبر رفح إضافة إلى مساعدات جامعة الدول العربية ومجلس الشئون الإسلامية لإغاثة أهلنا في غزة .
وأضافت أنها تفقدت جهود الهلال الأحمر المصري أمام معبر رفح، موضحة أنهم يتواجدون من أول يوم للعدوان علي غزة وتواصل متابعتهم عبر غرف العمليات ، وجهود فريق العمل للهلال الاحمر بشمال سيناء في استقبال المصابين وخدمة العالقين وقدمنا لهم كل الدعم اللازم.
الشاحنات
الشاحنات-بمعبر-رفح
جانب-من-الشاحنات-بمعبر-رفح
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