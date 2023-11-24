حركة العبور تتواصل عبر معبر رفح لنقل المساعدات لغزة وإجلاء المصابين.. صور وفيديو

شهد معبر رفح اليوم الجمعة، ومع سريان الهدنة حركة لا تتوقف لشاحنات المساعدات والوقود التى عادت من غزة بعد إفراغ حمولتها.

كما واصلت فرق طبية بمعبر رفح استقبال المصابين القادمين من غزة ونقلهم بسيارات إسعاف للمستشفيات بشمال سيناء .





كما شهد المعبر اليوم عودة العالقين لغزة وبينهم أسر وسيدات ومرضي كان يتعذر عودتهم بسبب الحرب.

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي تفقدت صباح اليوم معبر رفح.