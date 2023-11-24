حبس متهم بسرقة لودر موقع تحت الإنشاء فى المقطم 4 أيام

كتب أحمد حسني

أمرت جهات التحقيق، بحبس متهم بسرقة لودر من أحد المواقع تحت الإنشاء في منطقة المقطم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت النيباة تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحادث، لكشف تفاصيل الواقعة.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم يعمل سائق لودر، وحضر إلى موقع تحت الإنشاء تحت إشراف مقاول بينه وبين المتهم مشاجرة سابقة، وقرر المتهم الاستيلاء على لودر ملكه عقب إيهام الأمن الإداري بالكمبوند بأنه متوجه لعمل صيانة له.

وعاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.



كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.



الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.