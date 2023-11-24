وفي وقت سابق، حث رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا المحكمة الجنائية الدولية على التحقيق في جرائم الحرب المرتكبة خلال الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.



وبالإضافة إلى ذلك، أيد برلمان جنوب أفريقيا اقتراحا بتعليق العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل ، وقال المشرعون إن الإجراء سيظل ساري المفعول حتى توافق إسرائيل على وقف إطلاق النار والمفاوضات بمشاركة الأمم المتحدة .



وكانت حكومة جنوب إفريقيا قد اتخذت قرارا أوائل شهر نوفمبر الجاري باستدعاء دبلوماسييها من إسرائيل للتشاور وسط العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة.