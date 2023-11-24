توافد أهالى دمياط على مؤتمر دعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى.. صور

دمياط - هيثم مراد

تشهد محافظة دمياط اليوم الجمعة، تنظيم مؤتمر دعم وتأييد للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وسط إقبال كثيف من قبل أهالى المحافظة للمشاركة ضمن فاعليات المؤتمر.

وتوافد الأهالى على مقر المؤتمر للإعلان عن دعمهم للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بينما شاركت كافة القوى السياسية والأحزاب ضمن فاعليات المؤتمر، وكان الشباب والسيدات أصحاب الحضور الأقوى ضمن فاعليات المؤتمر.

وشهدت تنظيم مسيرات داعمه للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي قبل الذهاب إلى مقر المؤتمر للمشاركة ضمن الفاعليات الخاصة به، وحمل المئات من المشاركين ضمن فاعليات المؤتمر لافتات "انزل .. شارك" للتأكيد على أهمية المشاركة بالانتخابات الرئاسية المقبلة، الأمر الذي قابله المشاركين بتفاعل كبير، مؤكدين أن محافظة دمياط ستسجل حضور قوى فى المشاركة خلال الاستحقاق القادم.