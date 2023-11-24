اليوم السابع
Ads
الجمعة، 24 نوفمبر 2023 05:44 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

توافد أهالى دمياط على مؤتمر دعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى.. صور

الجمعة، 24 نوفمبر 2023 04:59 م
توافد أهالى دمياط على مؤتمر دعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى.. صور جانب من المؤتمر
دمياط - هيثم مراد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تشهد محافظة دمياط اليوم الجمعة، تنظيم مؤتمر دعم وتأييد للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وسط إقبال كثيف من قبل أهالى المحافظة للمشاركة ضمن فاعليات المؤتمر.
 
وتوافد الأهالى على مقر المؤتمر للإعلان عن دعمهم للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بينما شاركت كافة القوى السياسية والأحزاب ضمن فاعليات المؤتمر، وكان الشباب والسيدات أصحاب الحضور الأقوى ضمن فاعليات المؤتمر.
 
وشهدت تنظيم مسيرات داعمه للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي قبل الذهاب إلى مقر المؤتمر للمشاركة ضمن الفاعليات الخاصة به، وحمل المئات من المشاركين ضمن فاعليات المؤتمر لافتات "انزل .. شارك" للتأكيد على أهمية المشاركة بالانتخابات الرئاسية المقبلة، الأمر الذي قابله المشاركين بتفاعل كبير، مؤكدين أن محافظة دمياط ستسجل حضور قوى فى المشاركة خلال الاستحقاق القادم.
 
توافد-الأهالى-على-مؤتمر-دعم-المرشح-الرئاسى-عبد-الفتاح-السيسى
توافد-الأهالى-على-مؤتمر-دعم-المرشح-الرئاسى-عبد-الفتاح-السيسى

توافد-الأهالى-على-مؤتمر-دعم-المرشح-الرئاسى-عبد-الفتاح-السيسى-بدمياط-(1)
توافد-الأهالى-على-مؤتمر-دعم-المرشح-الرئاسى-عبد-الفتاح-السيسى-بدمياط-(1)

توافد-الأهالى-للمؤتمر
توافد-الأهالى-للمؤتمر

توافد-المواطنين
توافد-المواطنين

جانب-من-توافد-الأهالى
جانب-من-توافد-الأهالى

جانب-من-توافد-الأهالى-على-مؤتمر-دعم-المرشح-الرئاسى-عبد-الفتاح-السيسى-بدمياط
جانب-من-توافد-الأهالى-على-مؤتمر-دعم-المرشح-الرئاسى-عبد-الفتاح-السيسى-بدمياط

جانب-من-توافد-المواطنين
جانب-من-توافد-المواطنين

 







الانتخابات الرئاسية

اخبار محافظة دمياط

الرئيس عبد الفتاح السيسي

المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

إنزل شارك

الطريق إلى الرئاسة

حملات ومؤتمرات




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة