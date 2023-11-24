تنظيم 3750 زيارة منزلية ضمن حملة "احميها من الختان" فى أسوان

أسوان- صلاح المسن

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، حملة طرق الأبواب بعنوان "أحميها من الختان"، والتى تعقد بجميع محافظات الجمهورية ، وينفذها المجلس القومى للمرأة فى إطار فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى بمختلف القرى والنجوع وخاصة المستهدفة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، صرحت بذلك الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان .

وأكدت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان في "تصريحات صحفية".بأنه تم تنظيم 3750 زيارة منزلية إستهدفت 25 ألف و948 سيدة ورجل وطفل ضمن الحملة بقرى ونجوع مراكز إدفو ونصر النوبة وكوم أمبو وأسوان .

كما أشارت الدكتورة هدى مصطفى إلى أن القرى والتوابع التي تم تنفيذ حملة التوعية بها هي قرى حجازة و سلوا بحري و سلوا قبلي و الشبيكة و مدينة كوم أمبو و سبيل أبو ناجي و العتمور المستجد و العتمور بحري و السلسلة على مستوى مركز كوم أمبو، أما على مستوى مركز إدفو فقد تم تنفيذها بقرى العدوة و البصيلية قبلي والرديسية قبلي و الرمادي بحري و مدينة إدفو و الشراونة والدقاديق والقنان و المحاميد و نجع هلال والزنيقة ، فيما تم تنفيذها على مستوى مركز نصر النوبة بقرى أرمنا وأبريم و جرف حسين ودهميت ومدينة نصر النوبة، بينما تم تنفيذها على مستوى مركز أسوان في قرى ومناطق عزبة التحرير والحكروب وعزبة شنودة و الشيخ هارون والسيل الريفي .

لافته إلى أن الحملة تهدف إلى نشر التوعية بقضية مناهضة الختان وإزالة المعتقدات الخاطئة الخاصة بها ، بالإضافة إلى تسليط الضوء على قضايا تجريم ختان الإناث والإجراءات المتخذه لردع المخالفين، علاوة على بيان المخاطر والآثار السلبية النفسية والجسدية لضحايا الختان حيث يشارك فيها عدد كبير من الرائدات الريفيات وأعضاء المجلس القومى للمرأة، بالإضافة إلى نخبة متميزة من العلماء والقيادات الدينية وأئمة الأوقاف .