تعرف على مجمعات خدمات المواطنين والزراعة بقرية النجوع فى الأقصر × 12 معلومة

ويرصد "اليوم السابع" فى معلومات للقراء تفاصيل الخدمات المقدمة للمواطنين داخل مجمع خدمات المواطنين بقرية النجوع عقب تشغيله تجريبياً:

1. مجمع خدمات المواطنين بقرية النجوع يضم مركز تكنولوجى لخدمة المواطنين وسجل مدنى وشهر عقاري.

2. يضم المجمع مكاتب تموين وبريد ووحدة محلية ومجلس محلى وتضامن إجتماعي.

3. المجمع يساهم فى توفير الوقت والمجهود للمواطنين وتحقيق طفرة فى تقديم الخدمات لهم.

4. تمت إقامة فكرة المجمع تخفيفاً لأعباء تنقلهم بين المصالح الحكومية المختلفة.

5. التشغيل التجريبى لمجمع الخدمات بقرية النجوع يأتى استمرارا لحصاد ثمار هذه المبادرة بالمحافظة.

6. محيط المجمع يضم نقطة اسعاف نموذجية ووحدات سكنية للمواطنين.

7. الأقصر انتهت من إنشاء 13 مجمع خدمى داخل 9 وحدات قرية بمركز إسنا و4 بمركز أرمنت.

8. المجمعات الخدمية بالأقصر تحسن مستوى الخدمات لأكثر من 600 ألف مواطن ومواطنة بالقرى.

9. تم الانتهاء أيضاً من العمل بمجمع الخدمات الزراعية بقرية النجوع ضمن حياة كريمة.

10. مجمع الخدمات الزراعية يتضمن مكتب إرشاد زراعى ووحدة بيطرية.

11. يضم مجمع النجوع جمعية زراعية لتقديم خدمات الإرشاد الزراعى وتوعية المزارعين.

12. يساهم المجمع الزراعى فى توفير الأسمدة والمبيدات وتقديم جميع الخدمات البيطرية لأهالى القرية.