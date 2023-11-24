تعرف على التحديات التى تواجه صناعة عسل النحل.. التغيرات المناخية أبرزها

كتبت أسماء نصار

تواجه صناعة عسل النحل العديد من التحديات المتعلقة بالملكات والأمراض والمنتجات والتغيرات المناخية المتسارعة وانعكاسها سلبا على النباتات، وغير ذلك من المعوقات التي يجب العمل على إيجاد حلول للتغلب عليها.

وفى التقرير التالى نتعرف على أبرز التحديات التى تواجه صناعة العسل فى مصر:

‎1- التغيرات المناخية والتى تؤثر بصورة مباشرة على النحل وبصورة غير مباشرة على النباتات.

‎2- ارتفاع تكاليف ومستلزمات الانتاج مقارنة بأسعار المنتجات التى لا تزيد بمقدار الزيادة فى التكاليف.

‎3- الاستخدام غير الرشيد المبيدات الزراعية.

‎4- الافات التى تهاجم نحل العسل وأهمها دبور البلح والوروار بالاضافة الى الأمراض والطفيليات التى تصيب نحل العسل.

‎5- عدم التوزيع المناسب لطوائف نحل العسل مع المساحات المنزرعة من نباتات المرعى لنحل العسل .

‎6- تعرض النحل المصرى" النحل الفرعونى" للانقراض فى ظل ما تمتاز به هذه السلالة من صفات جيدة وبصفة خاصة ما يتعلق بتحمل الاصابة بالأمراض.