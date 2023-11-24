تعرف على أماكن وشروط استخراج كارت الخدمات المتكاملة فى الإسماعيلية

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي ، عن أماكن حملة هنوصلك الخاصة باستخراج كارت الخدمات المتكاملة وأيضا أنواع الإعاقة المسموح لها استخراج الكارت من خلال عدد من الأماكن فى بعض المحافظات لتستقبل طلبات استخراج كارت الخدمات المتكاملة.

ومن بين هذه المحافظات محافظة الإسماعيلية حيث تم تخصيص جمعية المنايف على طريق الإسماعيلية القاهرة فى قرية المنايف التابعة بمركز ومدينة ابوصوير بمحافظة الإسماعيلية لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة الذى يمكن لحامله الحصول على معاش شهري والعلاج واستخدام المواصلات والإعفاء من المصاريف الدراسية.

و أصدرت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، قرارًا بتشكيل لجنة تظلمات بكل محافظة لفحص التظلمات المُقدمة من المواطنين بشأن قرار رفض طلباتهم في الحصول على بطاقة “كارت” إثبات الإعاقة و الخدمات المتكاملة، وذلك برئاسة مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة وعضوية كل من مدير إدارة التأهيل الاجتماعي بالمديرية، ومدير المجلس الطبي بالمحافظة، والاستشاري الطبي المختص بحسب نوع الإعاقة، ومدير مكتب التأهيل الاجتماعى المختص، كما أنه من حق اللجنة أن تستعين بمن تراه من الخبراء والمختصين لإنجاز أعمالها.

وطالبت وزارة التضامن الاجتماعى من المتقدم للحصول على كارت الخدمات الاجتماعية إجراء الكشف الوظيفي لدى مكتب التأهيل الاجتماعي التابع له محل إقامته، تقرير طبي مُعتمد من إحدى مستشفيات وزارة الصحة والسكان اوهيئاتها، أو مستشفيات الشرطة، أو المستشفيات الجامعية والتعليمية، أو مستشفيات القوات المسلحة أو مستشفيات الجمعيات الأهلية ، أو المستشفيات الخاصة .

عقب الحصول على التقرير الطبى المعتمد يتم تسجيل الطلب من خلال البوابة الخاصة بوزارة التضامن والتأكد من تسجيل البيانات بدقه لأنها مسئولية قانونية وهيتوقف عليها قبول الطلب أو رفضه. تأكد من أن الملفات المرفقة واضحة ومرفقة بشكل سليم.

بعد ملئ بياناتك الشخصية يجب ملئ استمارة البيانات الأساسية (مجموعة أسئلة) وتأكد من الإجابة بمنتهى الدقة

بعد التسجيل هيظهرلك رقم الطلب الخاص بك ويتم الاحتفاظ برقم الطلب للسؤال عنه ومتابعة الطلب.

ملحوظة هامة: ليس معنى أنك قمت بالتسجيل أنه تم قبول طلبك ده أول خطوة لدراسة حالتك ولازم تكمل باقي الخطوات

قم بالإستعلام عن الطلب من خلال أيقونة الإستعلام عن الطلبات بالبوابة الإلكترونية.

في حالة قبول الطلب قم بحجز موعد من خلال أيقونه الحجز بالبوابة وبعدها توجه لمكتب التأهيل الي قمت بإختياره في الموعد المحدد ومعك كل الأوراق والمرفقات ليتم تسجيل بيانات التقييم الوظائفي الخاص بك

بناءا على الخطوات والبيانات التي تم إستيفائها سيتم تحديد درجة ونوع الإعاقة وإن كنت تستحق الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة.