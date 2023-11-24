تأجيل قطع المياه اليوم عن مناطق عمرو بن العاص والمنشية وصلاح أبو حسين بفيصل

كتبت - مرام محمد

أعلنت محافظة الجيزة تأجيل تنفيذ الإجراء الخاص بقطع المياه مساء اليوم عن مناطق عمرو بن العاص وصلاح أبو حسين والمنشية بفيصل بحي الهرم، والذي تم الإعلان عنه مسبقًا.

وأشارت محافظة الجيزة إلى أنه سيتم الإعلان عن الموعد الجديد لقطع المياه لإخطار المواطنين، وذلك في إطار تنفيذ مشروع تحويل مسار خط مياه متعارض مع محور عمرو بن العاص.

وكانت محافظة الجيزة أعلنت في بيان لها أنه فى إطار تنفيذ أعمال مشروع محور عمرو بن العاص والقيام بتحويل مسار خط المياه قطر 400 مم بشارع منشأة البكارى والمتعارض مع المشروع، الأمر الذي يستلزم قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقطع المياه لمدة 8 ساعات بدءا من الساعة 10 مساء اليوم الجمعة 24 نوفمبر 2023 حتى الساعة 6 صباح غد السبت 25 نوفمبر 2023.