برنامج المرأة تقود فى البحيرة يستهدف تمكينها اقتصاديا واجتماعيا

البحيرة -ناصر جودة

عندما نتحدث عن جهود الدولة من أجل تمكين المرأة فى المجتمع ومواجهة التعسف بحقها خاصة فى المناطق الريفية النائية، لابد أن نذكر برنامج المرأة تقود فى المحافظات الذى تم تدشينه بالتنسيق بين وزارة التخطيط والأكاديمية الوطنية للتدريب والمجلس القومي للمرأة.

وشهدت محافظة البحيرة مؤخرا إنطلاق فاعليات برنامج المرأة تقود فى المحافظات والذى أقيم بمكتبة مصر العامة بمدينة دمنهور وسط تفاعل كبير من السيدات المشاركات.

ويهدف برنامج المرأة تقود فى المحافظات إلى تنمية مهارات المشاركات ورفع مستوى وعيهم الثقافى وتأهيلهم من أجل المشاركة الفعالة في المجتمع، وذلك من خلال المحاضرات وورش العمل والمناقشات ودراسات الحالة التي تمتد على مدار فترة البرنامج.

وقالت المهندسة ذكية رشاد أمين المجلس القومى للمرأة بالبحيرة، أن برنامج المرأة تقود المحافظات هو من أهم البرامج التأهيلية للمرأة المصرية خاصة فى المحافظات الريفية التى عانت لعقود طويلة من التهميش.

وأضافت أن برنامج المرأة تقود بالمحافظات يستمر لمدة 3 أسابيع بمركز المؤتمرات بمكتبة مصر العامة بدمنهور تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة.

وأشارت أمين المجلس القومى للمرأة الى أنه تم تقسيم المشاركات فى البرنامج للحضور على فترتين نظرا للاقبال الكبير من قبل سيدات محافظة البحيرة.

فيما أكد الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة وأحد المحاضرين فى البرنامج أن مشروع المرأة تقود المحافظات يعد إضافة جديدة لتعزيز وصقل مهارات المرأة وتمكينها مهنيًا وسياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، مضيفا أن هذا البرنامج يتوافق مع رؤية الدولة في تنمية وتمكين المرأة المصرية علي جميع المستويات، وتوافقًا مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وقال الدكتور ناصر طاهر أحد المحاضرين، أن برنامج المرأة تقود المحافظات قد صمم خصيصًا للسيدات في المحافظات المصرية من الفئة العمرية 22-50 عاما بغرض تمكينهن اجتماعيًا والمشاركة فى تدريبهن ومنحنهن فرصا حقيقية للمشاركة، مضيفا أن البرنامج يفتح آفاقا للتفكير المنطقي والإبداعي وصقل خبرات المتدربات ليصبحن أكثر تأثيرًا في أسرهن وعملهن ومجتمعاتهن.

يذكر أن برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية"، هو أحد المنح الممولة التي تقدمها الأكاديمية الوطنية للتدريب بالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كجزء من استراتيجية الدولة وذلك من أجل تعزيز قدرات ومعارف ومهارات المرأة التي تضمن لها مكان وفرصة في سوق العمل.

ويستهدف البرنامج تقديم العديد من الموضوعات والمحاور التدريبية لمجموعة من السيدات المصريات في جميع المحافظات المصرية، متوافقًا مع رؤية الدولة المصرية في تنمية وتمكين المرأة.











































