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اليوم أخر موعد للتسجيل الإلكترونى بوظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2023

الجمعة، 24 نوفمبر 2023 10:00 ص
اليوم أخر موعد للتسجيل الإلكترونى بوظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2023 النيابة الإدارية -أرشيفية
كتب - أحمد عبد الهادى

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تغلق النيابة الادارية اليوم الجمعة، التسجيل الإلكتروني للراغبين في التقديم في مسابقة التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون، والشرطة، دفعة 2023.
 
وأتاحت النيابة الإدارية التسجيل للحصول على الوظيفة إلكترونيا عبر موقعها الرسمى: https://pro.apsys.app.
 
ويُشترط فى المتقدم ما يلى:
 
- أن يكون التقدير التراكمي لا يقل عن جيد.
 
- أن يجتاز المقابلة الرسمية.
 
- توافر الأهلية والصلاحية لشغل الوظيفة سواء باكتمال التحريات الأمنية أو اكتمال الكشف الطبي.
 
- بعد اجتياز هذه الشروط يتم إعلان النتيجة النهائية.
 
- عقب إجراء المقابلات التى يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية.
 
 
 






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