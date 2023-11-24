اليوم السابع
Ads
الجمعة، 24 نوفمبر 2023 01:26 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

النيابة تطلب تقرير الطب الشرعى فى واقعة مقتل طفل بالسلام

الجمعة، 24 نوفمبر 2023 12:00 م
النيابة تطلب تقرير الطب الشرعى فى واقعة مقتل طفل بالسلام جثة - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

طلبت نيابة السلام سرعة إرسال تقرير الطب الشرعي فى واقعة مقتل طفل في العقد الأول من العمر، وذلك لبيان سبب الوفاة الحقيقي، والتأكد من وجود شبهة جنائية في الواقعة من عدمه.

كانت النيابة العامة أمرت بحبس عاطل على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة قيامه بالاعتداء على طفل في العقد الأول من العمر"4 سنوات"، بالضرب المبرح، ما أسفر عن إصابة المجنى عليه بإصابات بالغة نتجت عنها إصابته بحالة نزيف حاد في المخ، بالإضافة إلى تعرضه بعدة كسور متفرقة في الجسد أيضا، أسفرت عن مفارقته الحياة قبل تلقيه العلاج.

ونصت المادة 238 من قانون العقوبات ومضمونها، أن كل من تسبب خطأ فى موت شخص أخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه، أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين.
 
وفى حالة ارتفاع عدد الضحايا وتجازوهم 3 أشخاص، تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى العقوبتين.






مقتل طفل

الطب الشرعي

إعداد تقرير

زوج والدته

تحقيقات النيابة

منطقة السلام




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة