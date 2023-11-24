النيابة تطلب تقرير الطب الشرعى فى واقعة مقتل طفل بالسلام

كتب عبد الله محمود

طلبت نيابة السلام سرعة إرسال تقرير الطب الشرعي فى واقعة مقتل طفل في العقد الأول من العمر، وذلك لبيان سبب الوفاة الحقيقي، والتأكد من وجود شبهة جنائية في الواقعة من عدمه.

كانت النيابة العامة أمرت بحبس عاطل على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة قيامه بالاعتداء على طفل في العقد الأول من العمر"4 سنوات"، بالضرب المبرح، ما أسفر عن إصابة المجنى عليه بإصابات بالغة نتجت عنها إصابته بحالة نزيف حاد في المخ، بالإضافة إلى تعرضه بعدة كسور متفرقة في الجسد أيضا، أسفرت عن مفارقته الحياة قبل تلقيه العلاج.

ونصت المادة 238 من قانون العقوبات ومضمونها، أن كل من تسبب خطأ فى موت شخص أخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه، أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين.

وفى حالة ارتفاع عدد الضحايا وتجازوهم 3 أشخاص، تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى العقوبتين.