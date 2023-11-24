

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف -تعليقا على تصريح رئيس القيادة المشتركة للإمدادات والشؤون اللوجستية في حلف شمال الأطلسي حول الحاجة إلى "شنجن عسكري" للحلف، وفقا لما ذكرته قناة روسيا اليوم الإخبارية، اليوم /الجمعة/- "لطالما اعتبر الحلف بلادنا عدوا محتملا له، والآن يعتبرها عدوا واضحا... وهذا ليس أكثر من تصعيد للتوتر في أوروبا له تداعيات وعواقب".



وأضاف "أن الحلف هو الذي يتحرك باستمرار ببنيته التحتية العسكرية نحو الحدود الروسية، وهذا يستدعي ويثير قلقنا وبالتالي اتخاذنا إجراءات جوابية لضمان أمننا".



كان رئيس القيادة المشتركة للإمدادات والشؤون اللوجستية في حلف شمال الأطلسي ألكسندر سولفرانك قد دعا إلى تفعيل "شنغن عسكري"، يسمح لقوات دول الحلف بالتحرك بحرية ضمن حدود "الناتو"، لافتا إلى ضرورة "إعداد مسرح العمليات العسكرية المحتملة" مسبقا في حال اقتضت الحاجة تفعيل المادة الخامسة من ميثاق "الناتو" للدفاع الجماعي.



وفي سياق آخر، أكد بيسكوف، أن روسيا تتفهم مساعي صربيا لتطوير العلاقات مع حلف شمال الأطلسي"ناتو"، نظرا لحجم الضغوط التي تتعرض لها بلجراد باستمرار.



وتعليقا على تصريح الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش الذي قال في وقت سابق من هذا الأسبوع إن بلجراد مستعدة لتطوير التعاون مع حلف شمال الأطلسي، مع الحفاظ على الحياد العسكري، قال بيسكوف: "نحن نتفهم الوضع حول صربيا. وبالتأكيد، الحوار هو أفضل وسيلة لتحسين العلاقات.. وكان الصرب يواجهون أوقاتا عصيبة تحت ضغط مستمر"، وفقا لوكالة تاس الروسية.



ووفقا للمتحدث باسم الرئاسة الروسية، حافظت موسكو وبلجراد على "علاقة خاصة كشريكين".



في المقابل، قال نائب وزير الدفاع الأوكراني يوري دجيغير إن حوالي 5 مليارات دولار من ميزانية وزارة الدفاع للعام القادم ستصرف على شراء الصواريخ، و2.2 مليار دولار على باقي الأسلحة والذخائر.



وأضاف -وفقا لما كتبه على وزارة الدفاع الأوكرانية على موقع "تليجرام" - "إحدى الأولويات الرئيسية لميزانية الدفاع لعام 2024 هي الأسلحة الصاروخية والذخائر وسيتم رصد حوالي 175 مليار جريفنيا (5 مليارات دولار) لذلك، ونحو 80 مليار غريفنيا (2.2 مليار دولار) على باقي الأسلحة. الأولوية التالية ستكون لإصلاح المعدات العسكرية المتضررة وشراء قطع الغيار اللازمة لها".



كان دجيغير قد قال في وقت سابق إن أكثر من 20% من ميزانية وزارة الدفاع الأوكرانية العام المقبل ستذهب لشراء الأسلحة والذخائر، فيما ستذهب 70% إلى شراء المؤن ومدفوعات الجيش، فيما أعلنت وزارة المالية الأوكرانية أن مشروع الميزانية لعام 2024 ينص على الإنفاق على الأمن والدفاع 48 مليار دولار، بواقع 23% من إجمالي الناتج المحلي.



وفي شأن آخر، قال السفير الألماني لدى أوكرانيا مارتن جايجر إن ألمانيا تؤيد انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي وترى أن هناك فوائد كبيرة لكلا الجانبين ناتجة عن هذه العضوية.



وأضاف جايجر - في تصريح خاص لوكالة (يوكرينفورم) الأوكرانية - "أن ألمانيا تدعم بإخلاص انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.. أوكرانيا جزء من أوروبا، ومكانها في الاتحاد الأوروبي.. ونحن نرى أن هذه العضوية سوف تعود بفوائد كبيرة لكل من ألمانيا وأوكرانيا".



وأضاف أن ألمانيا تنظر إلى عضوية أوكرانيا المستقبلية في الاتحاد الأوروبي ليس فقط كضرورة استراتيجية، ولكن أيضا كفرصة اقتصادية عظيمة.



وقال جايجر: "أرى شركات ألمانية مهتمة بالاستثمار في أوكرانيا لأنها تستثمر في دولة عضو في الاتحاد الأوروبي في المستقبل".