الرئيسية أخبار عاجلة القاهرة الاخبارية: استعدادات أمام سجن عوفر للإفراج عن اسرى فلسطينيين الجمعة، 24 نوفمبر 2023 08:45 ص غزة رامى محيى الدين مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أفادت مراسلة قناة القاهرة في غزة أن هناك استعدادات أمام سجن عوفر للإفراج عن أسرى فلسطينيين. اتفاق غزه اتفاق غزة هدنة غزه هدنة غزة هدنة حماس واسرائيل اتفاق الهدنة بين حماس واسرائيل الوساطة المصرية فى غزة هدنة انسانية فى غزة تبادل الاسرى اتفاق تبادل الأسرى غزة اخبار غزة حركة حماس هدنة إنسانية اسرائيل وحماس صفقة تبادل الاسرى اليوم السابع بلس مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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