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القاهرة الإخبارية تعرض صورا خاصة أمام سجن عوفر قبل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين

الجمعة، 24 نوفمبر 2023 02:04 م
القاهرة الإخبارية تعرض صورا خاصة أمام سجن عوفر قبل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين سجن عوفر
كتب محمد شعلان

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عرضت قناة القاهرة الإخبارية، صور حصرية من أمام معسكر سجن عوفر، استعدادا لإفراج قوات الاحتلال عن المعتقلين الفلسطينيين في إطار عملية تبادل الأسرى بين الطرفين الفلسطينى والإسرائيلى، دون الإفصاح عن آلية الإفراج عن المعتقلين.

 

وعرضت القاهرة الإخبارية لقطات لآليات عسكرية اسرائيلية تجوب محيط سجن عوفر للتأكد من عدم وجود أي شخص قبل عملية الافراج عن الاسرى.

 

ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، منذ قليل اليوم الجمعة، حيز التنفيذ، برعاية مصرية قطرية أمريكية، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي على القطاع، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.

 

وتستمر الهدنة لمدة أربعة أيام قابلة للتمديد، يتخللها الإفراج عن عدد من المعتقلات، والمعتقلين الأطفال من سجون الاحتلال الإسرائيلي، وإدخال مساعدات إغاثية وكميات من الوقود.







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