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القاهرة الإخبارية: الأسرى الفلسطينيون يخضعون لإجراءات الإفراج عنهم

الجمعة، 24 نوفمبر 2023 01:11 م
القاهرة الإخبارية: الأسرى الفلسطينيون يخضعون لإجراءات الإفراج عنهم الاحتلال الاسرائيلى
كتب محمد شعلان

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أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل، نقلا عن إعلام إسرائيلي، بأن الأسرى الفلسطينيون يخضعون لإجراءات الإفراج وتسليمهم مقتنياتهم من قبل إدارة السجون الإسرائيلية بعد نقلهم من سجون مجدو والدامون إلى عوفر.







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