القاهرة الإخبارية: الأسرى الفلسطينيون يخضعون لإجراءات الإفراج عنهم

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل، نقلا عن إعلام إسرائيلي، بأن الأسرى الفلسطينيون يخضعون لإجراءات الإفراج وتسليمهم مقتنياتهم من قبل إدارة السجون الإسرائيلية بعد نقلهم من سجون مجدو والدامون إلى عوفر.
القاهرة الإخبارية: الأسرى الفلسطينيون يخضعون لإجراءات الإفراج عنهمالجمعة، 24 نوفمبر 2023 01:11 م
الاحتلال الاسرائيلى
كتب محمد شعلان
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