"القاهرة الإخبارية": استعدادات لتسليم المحتجزين بغزة من الصليب الأحمر لمصر

أفادت مصادر مطلعة، في خبر عاجل، بأن هناك استعدادات لتسليم المحتجزين بقطاع غزة من الصليب الأحمر للجانب المصري تمهدا لتسليمهم الى الجانب الإسرائيلي.
"القاهرة الإخبارية": استعدادات لتسليم المحتجزين بغزة من الصليب الأحمر لمصرالجمعة، 24 نوفمبر 2023 04:26 م
معبر رفح
كتب محمد شعلان
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