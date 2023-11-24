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"القاهرة الإخبارية": استعدادات لتسليم المحتجزين بغزة من الصليب الأحمر لمصر

الجمعة، 24 نوفمبر 2023 04:26 م
"القاهرة الإخبارية": استعدادات لتسليم المحتجزين بغزة من الصليب الأحمر لمصر معبر رفح
كتب محمد شعلان

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أفادت مصادر مطلعة، في خبر عاجل، بأن هناك استعدادات لتسليم المحتجزين بقطاع غزة من الصليب الأحمر للجانب المصري تمهدا لتسليمهم الى الجانب الإسرائيلي.







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