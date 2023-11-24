"القاهرة الإخبارية": استعدادات لتسليم المحتجزين بغزة من الصليب الأحمر لمصر

كتب محمد شعلان

أفادت مصادر مطلعة، في خبر عاجل، بأن هناك استعدادات لتسليم المحتجزين بقطاع غزة من الصليب الأحمر للجانب المصري تمهدا لتسليمهم الى الجانب الإسرائيلي.