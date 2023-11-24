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الصليب الأحمر ينفذ إجراءات استلام المحتجزين من الفلسطينيين لتسليمهم لمصر

الجمعة، 24 نوفمبر 2023 04:41 م
الصليب الأحمر ينفذ إجراءات استلام المحتجزين من الفلسطينيين لتسليمهم لمصر معبر رفح
كتب محمد شعلان

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أفادت قناة القاهرة الإخبارية بأن الصليب الأحمر تقوم بإجراءات استلام المحتجزين من الفلسطينيين لتسليمهم للجانب المصرى.







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