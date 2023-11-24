الصليب الأحمر ينفذ إجراءات استلام المحتجزين من الفلسطينيين لتسليمهم لمصر

أفادت قناة القاهرة الإخبارية بأن الصليب الأحمر تقوم بإجراءات استلام المحتجزين من الفلسطينيين لتسليمهم للجانب المصرى.
الصليب الأحمر ينفذ إجراءات استلام المحتجزين من الفلسطينيين لتسليمهم لمصرالجمعة، 24 نوفمبر 2023 04:41 م
معبر رفح
كتب محمد شعلان
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