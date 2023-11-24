"الصحة الكويتية": مستعدون لاستقبال عدد من الجرحى والمصابين الفلسطينيين

إيمان حنا

وجه وزير الصحة الكويتي الدكتور أحمد العوضي قطاعات الوزارة المختلفة والمستشفيات، بالاستعداد لاستقبال عدد من الجرحى والمصابين الفلسطينيين، لتلقي العلاج في مستشفيات الوزارة؛ تأكيدًا على موقف دولة الكويت الثابت تجاه القضية الفلسطينية. وفقا لصحيفة (الراي) الكويتية.

أكدت وزارة الصحة الكويتية - اليوم الجمعة - أن هناك متابعة وتنسيقا وتعاونا مع الجهات الأخرى المعنية لاستقبال الجرحى من الأشقاء الفلسطينيين، وتتواصل الاستعدادات للانتهاء من مختلف الإجراءات والترتيبات الخاصة بهذا الشأن، لتقديم الرعاية الصحية للجرحى، وفق أفضل المعايير المطلوبة والمستحقة.

ومن جهة أخرى، أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال المؤتمر الصحفى الذى جمعه مع رئيسى وزراء إسبانيا وبلجيكا، عن شكره لهم إزاء التطورات التى تحدث فى قطاع غزة وتناولت المباحثات فيما يتعلق بالتطورات فى القطاع من مواجهات عسكرية والإجراءات التى نحتاج فيها التحرك بفاعلية أكثر، نتحدث اليوم عن هدنة مؤقتة لمدة 4 أو 5 أيام ونتمنى أنها تزيد من خلال تسليم مزيد من الرهائن والأسرى الموجودين لدى حماس وأيضا إدخال المزيد من المساعدات.