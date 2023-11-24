"الصحة العالمية" تطلب بيانات من الصين عن انتشار أمراض الجهاز التنفسي

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قدمت منظمة الصحة العالمية طلبًا رسميًا إلى الصين للحصول على معلومات مفصلة عن الارتفاع الكبير فى أمراض الجهاز التنفسى لدى الأطفال.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن السلطات الصينية أبلغت عن الزيادة قبل 10 أيام، وعزت ذلك إلى "رفع قيود كوفيد-19 وانتشار مسببات الأمراض المعروفة" بما فى ذلك فيروس كورونا SARS-CoV-2 نفسه والأنفلونزا والبكتيريا المسببة للالتهاب الرئوى -وفق ما جاء على موقع الأمم المتحدة الإلكتروني.



وتلا ذلك تقارير أخرى عن "مجموعات من الالتهاب الرئوى غير المشخص لدى الأطفال فى شمال الصين" فى وقت سابق من هذا الأسبوع.



وقالت منظمة الصحة العالمية إنها طلبت من الصين نتائج مختبرية من مجموعات الالتهاب الرئوى بالإضافة إلى تحليلها لأمراض الجهاز التنفسى الأخرى التى تنتشر وتأثيرها على النظام الصحي.



وشددت الوكالة التابعة للأمم المتحدة على أنها على اتصال أيضًا بالأطباء والعلماء من خلال شراكاتها وشبكاتها الفنية الحالية فى الصين.



وفى غضون ذلك، نصحت منظمة الصحة العالمية الناس فى الصين باتباع التدابير اللازمة للحد من خطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي، مثل التطعيم الموصى به والاختبار والبقاء فى المنزل عند المرض واستخدام الأقنعة والتهوية وغسل اليدين.



وتشهد الصين زيادة كبيرة فى الإصابة بأمراض الجهاز التنفسى مع دخول أول موسم شتاء منذ أن رفعت، فى ديسمبر الماضي، القيود الصارمة التى فرضتها للحد من تفشى جائحة كوفيد-19، مع ارتفاع الإصابات بين الأطفال تحديداً فى المناطق الشمالية مثل بكين ومقاطعة لياونينج.



وقال الحكومة الصينية إن الإنفلونزا ستصل إلى ذروتها هذا الشتاء وفى الربيع، وإن حالات الإصابة بالميكوبلازما الرئوية ستظل مرتفعة فى بعض المناطق فى المستقبل، كما حذرت من خطر عودة الإصابة بكوفيد-19.