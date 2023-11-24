اليوم السابع
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الجمعة، 24 نوفمبر 2023 03:06 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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السلطات البلجيكية تعلن عن تعرض 85 مدفنا فى مقبرة يهودية للتخريب

الجمعة، 24 نوفمبر 2023 02:06 ص
السلطات البلجيكية تعلن عن تعرض 85 مدفنا فى مقبرة يهودية للتخريب تخريب مقابر يهودية - أرشيفية
وكالات

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أعلنت السلطات البلجيكية عن تعرض 85 مدفنا في مقبرة يهودية في مدينة شارلروا للتخريب، ورجحت أن يكون هذا الحادث ناتجا عن "سلوك معاد للسامية".

وقال عمدة المدينة، بول ماغنيت، الخميس إن ما لا يقل عن 85 مدفنا في الساحة اليهودية بمقبرة "مارسينيل"، في مدينة شارلروا، التي تقع على بعد بضعة كيلومترات فقط من الحدود الفرنسية، تعرضت لأضرار مؤخرا.

وكتب على صفحته في منصة "إكس": "الموقع المختار ... لا يترك مجالا للشك في طبيعة النوايا المعادية للسامية".

وأشارت السلطات البلجيكية إلى أنه لم يتضرر سوى الساحة اليهودية في المقبرة، "مما يشير إلى طبيعة التخريب المعادية للسامية"، بحسب العناصر الأولى للتحقيق، هذا ولم يتم العثور على كتابات أو رسائل.

وقال أحد المسؤولين عن المقبرة إن منفذي هذه العملية سرقوا نجمة داود الملصقة على القبور، مشيرا إلى أن الأضرار التي لحقت بالقبور كانت بسبب نزع النجمة المذكورة.







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