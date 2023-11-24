السكر بـ27 جنيها فى منافذ تخفيض الأسعار بمراكز المنيا

تابع الدكتور محمد حلمى رئيس مركز ومدينة مغاغة بمحافظة المنيا، جهود الوحدة المحلية في متابعة منافذ ومعارض السلع الغذائية بالمركز والقري، وتم المرور علي بعض المحال التجارية ومنافذ بيع السلع الغذائية المقامة بالمدينة للتأكد من العمل بالاسعار المخفضة طبقا لمبادرة تخفيض الاسعار، والتأكد من وضع لافتات الأسعار المخفضة علي السلع المعروضة .
وأضاف أنه تم طرح كميات من السكر بمنافذ تخفيض الأسعار بقاعة نفرتيتي بجوار مركز شرطه مغاغة، وكذلك بحديقة الفتح وتم بيع السكر بـ27 جنيها للكيلو، وأكد رئيس المركز تكثيف الجولات الميدانية لمواجهة ارتفاع الأسعار.
وفى مركز ملوى جنوب المنيا تابع اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى، اعمال بيع السكر المدعم للمواطنين ضمن خطة محافظة المنيا لبيع السكر للمواطنين بقرى مركز ومدينة ملوى بديوان الوحدة المحلية بمدينة ملوى، حيث تم توزيع السكر أمام المواطنين بسعر الكيلو 27 جنية، وذلك فى إطار رفع العبء عن كاهل المواطنين.
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