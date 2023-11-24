السكر بـ27 جنيها فى منافذ تخفيض الأسعار بمراكز المنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

تابع الدكتور محمد حلمى رئيس مركز ومدينة مغاغة بمحافظة المنيا ، جهود الوحدة المحلية في متابعة منافذ ومعارض السلع الغذائية بالمركز والقري، وتم المرور علي بعض المحال التجارية ومنافذ بيع السلع الغذائية المقامة بالمدينة للتأكد من العمل بالاسعار المخفضة طبقا لمبادرة تخفيض الاسعار، والتأكد من وضع لافتات الأسعار المخفضة علي السلع المعروضة .

وأضاف أنه تم طرح كميات من السكر بمنافذ تخفيض الأسعار بقاعة نفرتيتي بجوار مركز شرطه مغاغة، وكذلك بحديقة الفتح وتم بيع السكر بـ27 جنيها للكيلو، وأكد رئيس المركز تكثيف الجولات الميدانية لمواجهة ارتفاع الأسعار.