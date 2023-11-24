السكر المكرمل.. هل هو أكثر ضررا من السكر العادي؟

كتبت إيناس البنا

يعشق البعض إضافة طبقات السكر المكرمل لأنواع كثيرة من الحلويات أشهرها الكيكة وصوص الكراميل، ولكن من الناحية الصحية السكر المكرمل أكثر ضررًا من السكر العادى.

ما هو الكراميل؟

وفقا لموقع " onlymyhealth"، الكراميل هو عملية طهي السكر عند درجات حرارة عالية، مما يؤدي إلى تكوين مركبات عطرية معقدة ولون بني، تضيف هذه العملية عمقًا وتعقيدًا إلى طعم السكر، مما يمنحه الطعم المميز المرتبط بمنتجات الكراميل.

تكوين السكر بالكراميل

تتضمن عملية الكراميل تحلل جزيئات السكر إلى مركبات مختلفة، بما في ذلك مادة الأكريلاميد، وهي مادة كيميائية تتشكل عند طهي بعض الأطعمة في درجات حرارة عالية، وارتبطت مادة الأكريلاميد بمخاطر صحية معينة وفقا للعديد من الدراسات.

التأثير الصحي للأكريلاميد

لا تزال الأبحاث حول التأثيرات الصحية للأكريلاميد مستمرة، وتشير بعض الدراسات إلى وجود صلة محتملة بين تناول كميات كبيرة من مادة الأكريلاميد وزيادة خطر الإصابة ببعض المشكلات الصحية.

مقارنة السكر المكرمل وغير المكرمل

عند تقييم التأثير الصحي للسكر المكرمل مقارنة بالسكر غير المكرمل، من المهم أن ندرك أن كليهما يخضع لعمليات التمثيل الغذائي في الجسم، ولكن يكمن القلق الأساسي في احتمال تكوين مادة الأكريلاميد أثناء عملية الكراميل ومع ذلك، يمكن أن تختلف مستويات مادة الأكريلاميد اعتمادًا على عوامل مثل وقت الطهي ودرجة الحرارة ومصدر السكر المحدد.

مثل العديد من الأطعمة اللذيذة، الاعتدال هو الأفضل عندما يتعلق الأمر بالسكر المكرمل، فإن الاستمتاع بالحلويات التي تحتوي على السكر المكرمل باعتدال، كجزء من نظام غذائي متوازن، من المرجح أن يكون له تأثير ضئيل على الصحة العامة. بالإضافة إلى ذلك، وبالنظر إلى المصادر المتنوعة للأكريلاميد في النظام الغذائي، فمن الضروري الحفاظ على نهج شامل للتغذية.