الرئيس السيسي: نؤكد على أهمية وجود مناطق آمنة وسط وشمال قطاع غزة

رامى محيى الدين

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الناس تعانى في قطاع غزة نظرا لعدم وجود مياه أو أغذية أو مواد طبية تحت القصف، والذى أدى إلى سقوط ما يقرب من 15 ألف من المدنيين منهم أكثر من 5500 من الأطفال وأكثر من 2000 من السيدات، متابعا: "بنتكلم أن أكثر من 60 أو 70 % من الضحايا المدنيين من النساء والأطفال.. وهذا أمر لابد من وضعه في الاعتبار" .

وتابع الرئيس السيسى خلال المؤتمر الصحفى الذى جمعه مع وزراء خارجية اسبانيا وبلجيكا: نحن نحتاج للتأكيد على أهمية تقديم المجتمع الدولى مساعدات تكفى إعاشة المدنيين الذين يعانون في القطاع، وتحدثنا على أهمية ان تكون هناك مناطق آمنة ليست في جنوب القطاع ووسط القطاع وشمال القطاع وجنوب القطاع تسمح بتواجد الناس التي فقدت منازلها.