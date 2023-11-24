الداخلية تلاحق محتكرى السكر وتحرز أطنانا بالمخازن

كتب محمود عبد الراضى

نجحت الداخلية في ضبط (تاجران - مقيمان بدائرة مركز شرطة ملوى) لقيامهما بتخزين كمية من السلع التموينية المدعمة داخل مخزنهما "بدون ترخيص" بدائرة المركز، بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة ، وبإستهداف المخزنين المشار إليهما عثر بداخلهما على (10 أطنان سكر تموين مدعم - 9,810 طن أرز تموين مدعم "بدون فواتير")، وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما على النحو المشار إليه.

وأسفرت الجهود عن ضبط سيارة قيادة (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة الحسينية) مُحملة بكمية من السلع التموينية (490 كيلو جرام سكر – 270 كيلو جرام أرز - 2300 كيلو جرام دقيق) مجهولة المصدر وبدون فواتير وبمواجهته بمصدر المضبوطات إعترف بشرائها من تجار الجملة بالمحافظة بقصد إحتكارها وبيعها بالسوق السوداء .

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مالك مصنع لتعبئة السكر - كائن بدائرة قسم شرطة المرج) لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية "سكر" مجهولة المصدر وقيامه بتعبئته فى عبوات ناقصة غاشاً بذلك جمهور المستهلكين.. وعُثر بداخل المصنع على (2,200 طن سكر – 2 ماكينة "تعبئة – لحام" – ميزان – كمية من عبوات السكر الفارغة المعدة للتعبئة، ووبمواجهته إعترف بإدارة المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.