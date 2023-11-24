الداخلية تضبط عصابة تنصب وتحتال على المواطنين

كتب محمود عبد الراضى

نجحت الداخلية في ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين راغبى الحصول على فرص عمل فى مجال التمريض فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وبخاصة جرائم تزوير المحررات الرسمية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة قطاع الأحوال المدنية قيام (4 أشخاص - لـ3 منهم معلومات جنائية).. بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى النصب على المواطنين الراغبين فـى العمل فى مجال التمريض عن طريق إنشاء أكاديميتين وهميتين "بدون ترخيص" أو إعتماد من الجهات المعنية المختصة كائنتان بدائرتى (مركز شرطة دمنهور بالبحيرة - قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية) يمنح من خلالهما شهادات "مزورة" للاستفادة منها فى تغيير المهنة ببطاقات الرقم القومى والحصول على فرص عمل مقابل تحصيل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وعثر داخل مقرى الأكاديميتين ومحل إقامة إثنين منهم على (6 أكلاشيه خاصين بالأكاديميتين – الأدوات والأجهزة المستخدمة فى نشاطهما – عدد من أصول الشهادات والمستندات مزورة ومعدة للتزوير - أصول وصور ضوئية من مصدرات خاصة بإحدى الجهات الحكومية – عدد من العملات الورقية يُشتبه بأن تكون "مُقلدة " – 2 كارنيه منسوب صدورهما لإحدى الجهات الحكومية "مزورين" ) ، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.