الداخلية تسقط 3 مستريحين نصبوا على المواطنين

كتب محمود عبد الراضى

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (4 مواطنين - مقيمين بمحافظة الإسكندرية) بتضررهم من (إحدى السيدات ، مقيمة بالإسكندرية) لقيامها بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها وإستثمارها لهم فى مجال تجارة الدواجن وتسمين المواشى مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم ، إلا أنها لم تلتزم بما وعدت به ورفضت رد المبالغ المالية المستولى عليها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وتمكنها من الإستيلاء على مبلغ (3,310,000 مليون جنيه) مـن الُمبلغين وتوقفت عـن سـداد أصـول تلك المبالغ والأرباح المتفق عليها ، كما أكدت التحريات أن المذكورة محبوسة على ذمة إحدى القضايا.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (عدد من المواطنين- مقيمين بمحافظة البحيرة) بتضررهم من (صاحب مكتب إستيراد وتصدير - مقيم بمحافظة البحيرة) لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها لهم فى مجال المواد الغذائية مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة.. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبحوزته ( طبنجة – خزينة بها عدد من الطلقات لذات العيار).. وبمواجهته أقرا بممارسة ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (4 أشخاص- مقيمين بمحافظة الغربية) بتضررهم من (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الغربية) لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها لهم فى مجال تجارة أجهزة الحاسب الآلى ومشتملاتها مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وقيام المشكو فى حقه بالإستيلاء على أكثر من (1,2 مليون جنيـه) من المجنى عليهم وتوقف عـن سـداد أصـول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها.